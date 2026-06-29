SIENA – Sono trentaquattro i cavalli presentati questa mattina, lunedì 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2026.
Dei trentacinque ammessi dalla Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di sabato 27 giugno e di ieri mattina, domenica 28 giugno, non è stata presentata Dorotea Dimmonia.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
|
N.
|
CAVALLO
|
SESSO
|
ETA’
|
MANTO
|
PROPRIETARIO
|
1
|
ZENTILES
|
C
|
11
|
BAIO
|
Didier Pierre Ryelandt
|
2
|
EBERARDO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Theodore William Thomas Westerman
|3
|
DEMONI AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Alessia Ara
|4
|
BONITAS AA
|
F
|
7
|
GRIGIO
|
Didier Pierre Ryelandt
|
5
|
DIOSU DE CAMPEDA AA
|
C
|
7
|
BAIO OSCURO
|
Luciano Marri
|
6
|
FENOMENALE AA
|
F
|
7
|
GRIGIO
|
Massimo Bonci
|
7
|
VOLPINO
|
C
|
12
|
BAIO
|
Franco Iannilli
|
8
|
ANDA E BOLA
|
C
|
10
|
BAIO
|
Harry Arthur Louis Westerman
|
9
|
COMANCIO AA
|
C
|
8
|
BAIO
|
Federica Regnani
|
10
|
ZIO FRAC
|
C
|
11
|
BAIO
|
Enrico Bruschelli
|
11
|
VOLCAN DE BONORVA
|
C
|
12
|
SAURO
|
Donatella Meucci
|
12
|
DOLLARO AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Andrea Sanna
|13
|
DEDALO KING AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Federica Canu
|
14
|
BENITOS AA
|
C
|
9
|
SAURO
|
Dario Colagè
|
15
|
DONRODRIGO AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Michele Seazzu
|
16
|
BOLINA DA CLODIA AA
|
F
|
8
|
BAIO OSCURO
|
Alessio Bincoletto
|
17
|
COBALTO DA CLODIA AA
|
C
|
7
|
SAURO
|
Alessandro Columbu
|
18
|
CASSIOX AA
|
C
|
8
|
SAURO
|
Alessandro Neri
|19
|
ENNALZU AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Nicolò Farnetani
|
20
|
GIOIA PURA AA
|
F
|
6
|
BAIO
|
Sandro Bencardino
|
21
|
VISO D’ANGELO
|
C
|
12
|
BAIO
|
Mark Harris Getty
|
22
|
CANARINU AA
|
C
|
8
|
BAIO
|
Mark Harris Getty
|
23
|
DIODORO AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Ilaria Bisconti
|
24
|
ETRINTA AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Luca Francesconi
|
25
|
ENTU DE P.ULPU AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Antonio Siri
|
26
|
DAREDEVIL AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Marcello Roti
|
27
|
ZINIAS AA
|
C
|
8
|
SAURO
|
Chiara Marchetti
|
28
|
ELLENICO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Lorenzo Maria Vincenti
|
29
|
EUSKALDI AA
|
C
|
6
|
BAIO OSCURO
|
Ilaria Mella
|
30
|
ESCHILO DE AIGHENTA AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Mattia Chiavassa
|
31
|
ESMERALDA BAIA AA
|
F
|
6
|
BAIO
|
Maicol Dei
|
32
|
MILADY BONDREAMER AA
|
F
|
7
|
GRIGIO
|
Mattia Chiavassa
|33
|
BAILA AA
|
F
|
9
|
BAIO
|
Alberto Manenti
|
34
|
DOLCECOMELANUTELLA AA
|
F
|
7
|
BAIO
|
Camilla Marzi