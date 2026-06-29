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SIENA – Sono trentaquattro i cavalli presentati questa mattina, lunedì 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2026.

Dei trentacinque ammessi dalla Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di sabato 27 giugno e di ieri mattina, domenica 28 giugno, non è stata presentata Dorotea Dimmonia.

Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.

 

N.

CAVALLO

SESSO

ETA’

MANTO
PROPRIETARIO
1

ZENTILES

C

11

BAIO
Didier Pierre Ryelandt
2

EBERARDO AA

C

6

BAIO
Theodore William Thomas Westerman
3

DEMONI AA

C

7

BAIO
Alessia Ara
4

BONITAS AA

F

7

GRIGIO
Didier Pierre Ryelandt
5

DIOSU DE CAMPEDA AA

C

7

BAIO OSCURO
Luciano Marri
6

FENOMENALE AA

F

7

GRIGIO
Massimo Bonci
7

VOLPINO

C

12

BAIO
Franco Iannilli
8

ANDA E BOLA

C

10

BAIO
Harry Arthur Louis Westerman
9

COMANCIO AA

C

8

BAIO
Federica Regnani
10

ZIO FRAC

C

11

BAIO
Enrico Bruschelli
11

VOLCAN DE BONORVA

C

12

SAURO
Donatella Meucci
12

DOLLARO AA

C

7

BAIO
Andrea Sanna
13

DEDALO KING AA

C

7

BAIO
Federica Canu
14

BENITOS AA

C

9

SAURO
Dario Colagè
15

DONRODRIGO AA

C

7

BAIO
Michele Seazzu
16

BOLINA DA CLODIA AA

F

8

BAIO OSCURO
Alessio Bincoletto
17

COBALTO DA CLODIA AA

C

7

SAURO
Alessandro Columbu
18

CASSIOX AA

C

8

SAURO
Alessandro Neri
19

ENNALZU AA

C

6

BAIO
Nicolò Farnetani
20

GIOIA PURA AA

F

6

BAIO
Sandro Bencardino
21

VISO D’ANGELO

C

12

BAIO
Mark Harris Getty
22

CANARINU AA

C

8

BAIO
Mark Harris Getty
23

DIODORO AA

C

7

BAIO
Ilaria Bisconti
24

ETRINTA AA

C

6

BAIO
Luca Francesconi
25

ENTU DE P.ULPU AA

C

6

BAIO
Antonio Siri
26

DAREDEVIL AA

C

7

BAIO
Marcello Roti
27

ZINIAS AA

C

8

SAURO
Chiara Marchetti
28

ELLENICO AA

C

6

BAIO
Lorenzo Maria Vincenti
29

EUSKALDI AA

C

6

BAIO OSCURO
Ilaria Mella
30

ESCHILO DE AIGHENTA AA

C

6

BAIO
Mattia Chiavassa
31

ESMERALDA BAIA AA

F

6

BAIO
Maicol Dei
32

MILADY BONDREAMER AA

F

7

GRIGIO
Mattia Chiavassa
33

BAILA AA

F

9

BAIO
Alberto Manenti
34

DOLCECOMELANUTELLA AA

F

7

BAIO
Camilla Marzi

 

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