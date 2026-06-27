Tempo lettura: < 1 minuto

Mps, ora è ufficiale. Intesa Sanpaolo ha comunicato di avere depositato oggi, sabato 27 giugno, presso la Consob il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per la totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’offerta per l’acquisto di Mps combina azioni e contanti e vale complessivamente circa 30,6 miliardi, con un premio del 12,5% rispetto alla chiusura del 5 giugno scorso. Il consiglio di amministrazione di Intesa ha dato il via libera domenica sera, dopo una settimana segnata anche dall’offerta “tra pari” annunciata dal Banco Bpm.

L’Opas prevede l’emissione di 16 azioni Intesa ogni 10 azioni Mps portate in adesione, più 1 euro in contanti (rapporto 1,6 più 1 euro). In caso di adesione totale, il corrispettivo è di circa 27,6 miliardi in azioni e 3 miliardi in contanti. Il titolo Mps viene valutato 10,091 euro; il premio sale al 17,4% e al 18,7% se confrontato con le medie degli ultimi tre e sei mesi. Intesa punta a ottenere almeno il 66,67% del capitale, obiettivo che potrà comunque rivedere in corso d’opera.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici