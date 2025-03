Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE Emessa dalla sala operativa della Protezione civile l’allerta per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale dalle ore 07.00 di sabato 22 marzo fino alla Mezzanotte.

Nel dettaglio si tratta di Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti su tutta la Toscana per la giornata di domani; allerta gialla per rischio idraulico sull’area del Bisenzio e Ombrone pistoiese.

La pioggia dovrebbe continuare anche per la giornata di domenica 22 marzo, in particolare su nord-ovest e zone settentrionali e sul grossetano.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI