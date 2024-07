FIRENZE – Le domande sono state tutte accolte. Le imprese agricole colpite dall’alluvione dello scorso novembre troveranno quindi ristoro, a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico.

“Si tratta di un provvedimento, messo in campo all’indomani dell’evento e che ha visto da subito partire la richiesta alla Commissione europea per l’incremento delle risorse inizialmente disponibili, attraverso una variazione al nostro piano finanziario del Piano di sviluppo rurale- ha detto il presidente Eugenio Giani, commissario delegato per l’emergenza – L’approvazione della Commissione è arrivata l’8 luglio scorso. Nel frattempo abbiamo completato le istruttorie e le verifiche delle istanze, grazie al lavoro degli uffici regionali e ciò ci consentirà di provvedere in tempi rapidi all’erogazione dei ristori”.

Con l’incremento delle risorse a disposizione, approvato dalla giunta nell’ultima seduta, potranno essere coperte tutte le richieste avanzate dalle 58 aziende agricole – di cui oltre la metà collocate nelle province di Prato e Pistoia – colpite dall’alluvione, per un importo totale ammesso di 3,5 milioni di euro.