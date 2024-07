MONTALCINO (SI) – La classe, il talento e l’eleganza di una delle più affascinanti interpreti italiane conquistano il palcoscenico di Jazz & Wine in Montalcino.

Venerdì 26 luglio tra mura medioevali della Fortezza di Montalcino, la rassegna nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, ospita Tosca con lo spettacolo “La bella estate” che la vede protagonista insieme al suo sestetto formato da Giovanna Famulari (violoncello, voce, piano, percussioni), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni), Fabia Salvucci (voce e tamburi a cornice) e Arabella Rustico (contrabbasso).

Cantante, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, Tosca collabora con grandi artisti come I. Fossati, L. Dalla, R. Arbore, N. Piovani, E. Morricone, C. Buarque, I. Lins, Ron (con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996), L. Sobral, S. Pérez Cruz. Ha al suo attivo nove dischi in studio e tredici tra live e album teatrali.

Dal 2022 è Direttore Artistico di Officina Pasolini, il Laboratorio e HUB culturale della Regione Lazio già guidato dal 2015 come coordinatore della sezione Canzone.

Da quattro anni è impegnata in un lungo tour internazionale per “Morabeza”, disco premiato con due Targhe Tenco – tra cui miglior canzone singola con “Ho amato tutto”, brano vincitore del premio Bigazzi al 70° Festival di Sanremo – e uscito insieme al documentario “Il suono della voce”, che le è valso il Nastro d’Argento come “Protagonista dell’anno”.

Per festeggiare il suo viaggio artistico iniziato 30 anni fa, a Jazz & Wine in Montalcino Tosca propone un concerto che già nel nome “La Bella Estate” racchiude tutto il calore e l’energia che sprigionerà sul palco, portando in scena brani già conosciuti accanto a belle novità.

Appuntamento con la storia della musica sabato 27 luglio: a Jazz & Wine arriva Andy James & Jon Cowheard All Star.

Eccellenze del jazz internazionale, che hanno fatto la storia della musica a livello mondiale, si incontrano nella terra del Brunello per dare vita a uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

A Montalcino, Andy James (voce) sale sul palco con una band composta da soli “numeri uno” che vanta musicisti come Jon Cowherd (piano), John Beasley (organ), John Ellis (fiati), Dave Binney (sax), Doug Weiss (basso), Chico Pinheiro (chitarra), Michito Sanchez (percussioni) e Allan Mednard (batteria).

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude col botto: domenica 28 luglio nella Fortezza Medicea arrivano Aymèè Nuviola Quintet feat. Kemuel Roig.

Vincitrice di diversi Grammy, Aymée Nuviola cantante, musicista, cantautrice e attrice è considerata in maniera unanime come la migliore esponente del latin jazz, la sola in grado di raccogliere l’eredità di Omara Portuondo e Celia Cruz.

Con Aymée Nuviola (voce) si esibiscono Kemuel Roig (piano), Julian Avila (chitarra), Jose “Majito” Aguilera (percussioni), Yandy Garcia Palacio (batteria) e Samuel Burgos (basso).

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.

