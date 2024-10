CASTELFIORENTINO – Per il Comune di Castelfiorentino (Firenze) l’alluvione del 18 ottobre sarebbe stata causata dalla “mancanza di alcune arginature sul fiume Elsa e il torrente Pesciola, di competenza e gestione della Regione Toscana, congiuntamente all’evento temporalesco”.

La sindaca Francesca Giannì conferma di aver acquisito “documentazione della dinamica dell’evento al fine di chiarire con sollecitudine le responsabilità del fenomeno. Una verità già cercata dai coinvolti nell’alluvione che deve essere garantita”.

Nei giorni scorsi i residenti delle aree alluvionate avevano annunciato di presentare un esposto-denuncia in procura per disastro colposo per denunciare l’abbassamento di un argine nel cantiere per i lavori del nuovo tratto della Strada Regionale 429.

