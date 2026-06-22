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FIRENZE – Il Ministero della Salute ha confermato il livello massimo di allerta per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

L’avviso segnala il persistere di condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico che possono causare effetti negativi sulla salute della popolazione.

Temperature percepite e previsioni

Le previsioni indicano una temperatura percepita massima di circa 37 °C per oggi, che salirà a 38 °C sia martedì sia mercoledì. Nelle ore più calde le temperature reali potrebbero raggiungere i 36 °C, con condizioni di forte disagio bioclimatico attese anche nei giorni successivi.

Rilevazioni in città

Già in tarda mattinata le termiche in città risultano elevate. Alle 10.45 la stazione dell’Orto Botanico segnava 35,1 °C, il Giardino di Boboli 33,4 °C e la stazione di Firenze Università 30,7 °C. I dati di ieri confermano l’intensità dell’ondata: le temperature massime hanno raggiunto 39,3 °C all’Orto Botanico, 37,7 °C al Giardino di Boboli e 36,9 °C a Firenze Università.

Rischi per la salute

Il codice rosso si attiva quando ondate di calore prolungate possono interessare l’intera popolazione, non solo le categorie più fragili. Il Ministero richiama l’attenzione sui rischi legati a colpi di calore, disidratazione e peggioramento di patologie croniche.

Consigli e comportamenti

Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente acqua, limitare l’attività fisica all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con condizioni cliniche preesistenti.

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