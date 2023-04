Firenze – Sono 1500 chili di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente raccolti sabato 22 aprile a Firenze, al Largo Madonna di Loreto, nel corso dell’iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale della Terra.

Protagonista Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita, e tutte le persone della propria community, insieme a Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Oltre 100 persone, tra volontari e organizzatori presenti all’iniziativa tra cui Federico Garcea, Ceo di Treedom e Andrea Giorgio, assessore all’ambiente del Comune di Firenze.

“Siamo felici di aver condiviso questo momento di attivismo con Plastic Free in occasione della Giornata della Terra – ha detto Federico Garcea, CEO & Founder di Treedom – A Firenze, abbiamo raccolto 1500 chili di plastica in poche ore di lavoro, dimostrando che anche le piccole azioni quotidiane possono fare una grande differenza. Dobbiamo continuare a fare pressione sui nostri governi per ottenere un cambiamento reale, ma non dobbiamo sottovalutare il potere dei nostri comportamenti individuali”.

Treedom quest’anno è media partner delle iniziative pianificate da Plastic Free per il weekend al fine di contrastare l’inquinamento da plastica – oltre 300 gli eventi in tutto il Paese, con oltre 25 mila volontari coinvolti – e ha chiamato a raccolta i propri dipendenti e tutti i cittadini per l’appuntamento fiorentino, in un gesto simbolico.

Treedom e Plastic Free Onlus, per l’occasione, hanno anche deciso di creare una foresta di 1000 alberi. Allo stesso tempo su treedom.net sarà possibile acquistare e regalare un albero “in Limited Edition in collaborazione con Plastic Free”: la specie scelta è African Mahogany, ogni albero acquistato contribuirà a sostenere il progetto “Salviamo le Tartarughe Marine” di Plastic Free Onlus. In questo modo si potrà dare un contributo significativo alla salvaguardia delle tartarughe marine, che ogni anno subiscono le conseguenze della negligenza umana, con oltre 40.000 esemplari che perdono la vita. La Onlus Plastic Free si dedica con impegno alla tutela di queste creature, recuperando le tartarughe in difficoltà, prestando loro le cure necessarie e rilasciandole di nuovo in mare, finalmente libere. Dopo l’acquisto si riceverà un certificato che attesta il supporto per questo progetto.