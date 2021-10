SIENA – Gianluca Sonnini del centrosinistra è il nuovo sindaco di Chiusi (Siena) con 2308 voti pari al 61,12% delle preferenze.

Sconfitti Massimiliano Barbanera della lista civica Massimiliano Barbanera sindaco che si ferma al 23,25% e Massimo Tiezzi per Chiusi Futura al 15,63. A Chiusi, quindi, vine il centrosinistra anche senza Italia Viva.

Monticiano si conferma al centrodestra con la vittoria di Alessio Serragli per la lista Monticiano il rinnovamento continua con il 60,49% delle preferenze (447 voti). Nulla da fare per gli sfidanti Giuliano Rosi per il centrosinistrache si è fermato al 37,35% dei voti (276 preferenze) e Francesca Bruni per il Pci che ha ottenuto 16 voti pari al 2,17% delle preferenze. .

A Trequanda il nuovo sindaco è Andrea Francini per la lista Trequanda in cammino con il 76,79% delle preferenze pari a 493 voti. I suoi sfidanti Pietro Ventura per la lista Rinascita per Trequanda e Claudio Cresti per il Pci si sono fermati rispettivamente al 19,16% (123 voti) e 4,05% (26 voti). ;