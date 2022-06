FIRENZE – Anci Toscana coordinerà il gruppo di lavoro delle Anci regionali sul Ddl Montagna, l’atteso provvedimento per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane. Lo ha deciso nei giorni scorsi la riunione straordinaria dei direttori delle Anci regionali, convocata appositamente per discutere gli emendamenti al decreto.

“Un riconoscimento importante al grande lavoro di Anci Toscana Montagna – commenta di direttore dell’Associazione Simone Gheri – che attraverso il coinvolgimento della Consulta per la Montagna e la collaborazione della vicepresidenza regionale, si è fortemente adoperata per sviluppare proposte ed emendamenti al Ddl. Ora avremo l’importante e impegnativo ruolo di capofila a livello nazionale nella definizione, condivisione e raccolta di modifiche ed integrazioni provenienti dal territorio, anche in vista degli incontri tra le Regioni e il Dipartimento Affari regionali e autonomie”.

Il Ddl, approvato dal governo in marzo, sta iniziando ora il percorso parlamentare ed è stato assegnato in prima lettura alla Camera.