Vacanze senesi per Goeffrey Rush. L’attore, doppiatore e produttore cinematografico australiano ha scelto le terre di Siena, in particolare la Val di Chiana per il suo soggiorno, regalandosi anche una mattinata di shopping tra supermercati e centri commerciali.

Geoffrey Rush è tra gli attori più apprezzati nel mondo. Nato il 6 luglio del 1951, in Australia, ha dato il volto a personaggi che senza di lui non avrebbero potuto esistere. Noto alle vecchie generazioni quanto alle nuove, ha indossato anche le vesti di presidente della fondazione Australian Academy of Cinema and Television Arts (Aacta). Durante la sua carriera si è aggiudicato un Oscar, un Tony Award, un Emmy ma anche tanti altri riconoscimenti, tra cui un Golden Globe. In particolare, è stata l’interpretazione di David Helfgott nel film Shine a fargli aggiudicare un Oscar nel 1997.