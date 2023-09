SIENA – Per Angelo Marino è un sogno che si avvera. L’uomo, classe 1937, si è laureato in Lettere all’Università di Siena, con la tesi “Il mio paese 1937 – 1950”.

L’uomo aveva già conseguito la prima laurea, in Giurisprudenza sul tema del diritto penale nell’anno 1962, con una tesi sulle attività legate alle truffe. Dopo la laurea aveva poi esercitato, prima la professione di segretario comunale in alcuni comuni piemontesi, liguri, umbri e toscani, fra cui Montalcino, Sinalunga e Cortona, per terminare poi la carriera lavorativa come Segretario Generale della Provincia di Siena.

Dopo l’esposizione della tesi da parte del dottor Marino, il presidente di commissione, professor Marco Valenti, ha letto la proclamazione, alla presenza dei professori Pierluigi Piellini e Niccolò Scaffai, relatore e controrelatore della tesi. Presente anche il rettore Roberto Di Pietra.