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PISA – “La VI edizione di ‘Arpa d’Estate’ rappresenta un momento speciale per unire l’arte e la medicina. È un’occasione per restituire, attraverso la musica, una speranza concreta a chi ne ha più bisogno”.

Con queste parole Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa, ha presentato l’evento più atteso della onlus pisana che andrà in scena questa domenica, 28 luglio, alle 21.30 – ingresso alle 20.30 per un aperitivo sul blue carpet – al Giardino Scotto a Pisa. Una serata di musica e beneficienza, condotta dal direttore artistico Renato Raimo insieme a Maria Chiara Battaglia, dedicata a sostenere i progetti della Fondazione in tutto il mondo, dalle borse di studio internazionali alla formazione e assistenza sanitaria fino alle ricerche oncologiche, che vedrà la presenza di artisti nazionali e internazionali a Pisa.

“Per la Fondazione Arpa – prosegue il presidente Morelli – questo rappresenta l’evento più importante dell’anno, perché ci offre l’opportunità di valorizzare il talento, nella musica così come nella vita. È questa la missione che guida la nostra attività che nel corso degli anni ha sostenuto tantissime le persone. Vogliamo creare un’occasione per stare insieme, trascorrere una serata piacevole e, allo stesso tempo, aiutare chi merita di essere valorizzato e accompagnato nel proprio percorso di crescita”.

Tra i protagonisti della VI edizione sono attesi Franco Fasano, ospite d’onore della serata, il trio Appassionante, Beatrice Baldaccini, Serena Rigacci, Alberto Nelli, Jacopo Ottonello, Rachael Stellacci, Marco Mingardi e Doady Giugliano. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Mattia Villardita, ospite speciale, insieme al pianista Massimo Salotti e alla giovanissima pianista Victoria Novikova, vincitrice del Premio Internazionale di Belluno nella categoria «Piccoli Talenti».

Il Premio Giovane talento Apra d’Estate

Grande spazio sarà dedicato anche ai giovani talenti, con il Premio «Giovane Talento Arpa d’Estate 2026», assegnato da una giuria popolare composta da 90 persone e suddivisa per fasce d’età. Ad aprire la gara saranno i Fiori di Kyoto, vincitori della precedente edizione, mentre per la VI edizione sono attesi in gara Lorenzo Fanini, Smile Music Band, Sofya e Methos. Il premio simbolico dedicato ai giovani talenti è offerto da Pazzaglia, mentre il premio al vincitore è offerto dallo studio di registrazione 2EMME di Marco, a conferma dell’attenzione dell’evento verso i nuovi percorsi artistici e le nuove generazioni.

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