FIRENZE – E’ iniziata oggi in Toscana la sperimentazione dello psicologo di base. Un primo livello di assistenza integrata nel segno della collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri, per una rapida presa in carico del cittadino.

E’ condotta in otto presìdi regionali. Nell’Asl Toscana centro lo psicologo opera nelle case di comunità Le Piagge e Morgagni e al presidio Dalla Piccola, nella Toscana nord ovest il servizio è attivato nella casa delle salute della Versilia a Querceta, in provincia di Lucca, e nell’Asl Toscana sud est nella casa della salute di San Giovanni Valdarno, nella casa della salute Arca di Fontebecci a Siena e nella casa della salute ad Orbetello, in provincia di Grosseto.

Lo psicologo si occupa in particolare di prevenire e ridurre il rischio di disagio psichico, della promozione della salute psicologica, di intercettare e dare una risposta precoce alle situazioni che possano compromettere il benessere psicologico e la salute.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!