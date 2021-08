CORTONA – Il Comune di Cortona ha stabilito che da oggi e per tre giorni saranno esposte le bandiere a mezz’asta a sostegno del popolo afghano «quale espressione – spiega una nota del municipio – della vicinanza a tutto il popolo afghano in modo particolare alle donne».

«Per chiedere al mondo occidentale di non lasciare questa popolazione nelle mani di un regime oscurantista ed irrispettoso dei diritti umani – prosegue la nota -; per il ricordo dei nostri civili e militari caduti in missione in Afghanistan con lo scopo di portare democrazia e rispetto in un popolo dilaniato da anni di regime oscurantista e repressivo».

Sindaco Meoni: «In tempi brevi messa in sicurezza della popolazione afghana»

«Mi auguro che l’indignazione dei cittadini di fronte a questo dramma umanitario – commenta il sindaco Luciano Meoni – possa smuovere le istituzioni internazionali affinché si arrivi in tempi brevi a mettere in sicurezza la popolazione afghana e a garantirne i diritti fondamentali».