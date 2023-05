CAPRAIA ISOLA– Marida Bessi si è fermata a pochi centimetri dal traguardo. La sindaca uscente di Capraia Isola (Livorno) ha perso per un voto.

Lorenzo Renzi (Obiettivo Capraia) ha vinto con 147 contro 146. “Avrei preferito perdere di 30 voti – ha commentato l’ex sindaca Bessi – ho perso di un solo voto dopo anni di tanto lavoro per l’isola di Capraia in cui abbiamo realizzato tante cose. Sarò all’opposizione, come già mi è capitato in passato, dato che io a Capraia vi abito, ci vivo e non sono certo di passaggio”.