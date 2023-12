SIENA – “Non più tardi di ieri ho ricevuto varie rassicurazioni riguardo alle modifiche statuarie, indispensabili affinché si parta con il piede giusto. Mi è stato assicurato anche che il dossier sia sul tavolo dei ministeri”.

Ad affermarlo Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, nell’intervento che ha chiuso la seduta straordinaria del Consiglio comunale dedicata al Biotecnopolo. “Nel frattempo il Comune, da subito parte attiva, si è dichiarato disponibile ad entrare nel Biotecnopolo con modalità che possono essere di carattere monetario e non solo, offrendo servizi e competenze da mettere a disposizione di questo progetto – ha aggiunto il sindaco -. Stiamo per questo lavorando non solo nel settore urbanistico, ma con tutti gli uffici competenti per dare, al momento opportuno, una risposta ancora più concreta”.

In merito sono stati respinti una mozione delle opposizioni e anche un ordine del giorno del gruppo Per Siena.