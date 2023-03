MONTEPULCIANO (SI) – “75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme”, è questo il titolo del panno che verrà assegnato alla contrada vincitrice della corsa del prossimo 27 agosto 2023 del Bravìo delle Botti di Montepulciano.

La decisione è stata presa nel Consiglio d’Indirizzo, sentiti i Rettori delle Contrade, lo scorso 27 febbraio con l’intento di dare risalto alla Carta costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, quale elemento fondativo dell’Italia democratica e repubblicana. L’Amministrazione comunale poliziana ha recepito il titolo ed elaborato il tema per la realizzazione del panno cercando di offrire anche alcuni spunti agli autori che si cimenteranno con il drappellone.

“Abbiamo voluto evidenziare soprattutto la componente positiva e costruttiva della Costituzione – commenta il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – un patrimonio di valori comuni e di regole necessarie per consentire di superare le divisioni e tracciare un orizzonte comune. Nell’avviso pubblico per l’individuazione dell’artista abbiamo citato il discorso per l’apertura della XIX legislatura dello scorso 13 ottobre 2022, quando la senatrice a vita Liliana Segre, come noto, una delle principali testimoni italiane della Shoah, ha ben individuato questo potere unificante della Costituzione, definendola la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi, per seguirla”.

I bozzetti di tutti coloro che intendono partecipare al concorso dovranno pervenire al Comune entro le ore 12.30 del giorno 15 maggio 2023, presso lo Sportello per il cittadino (SPIC), secondo quanto indicato dall’avviso pubblico. Al concorso possono partecipare singoli autori o Istituti d’Arte, con la sola esclusione dei pittori che hanno vinto per due edizioni consecutive. Ad esaminarli e a designare il vincitore sarà una apposita commissione che assegnerà l’incarico. L’autore selezionato avrà 60 giorni di tempo per realizzare l’opera. Confermato anche il compenso storicamente riconosciuto dal Comune all’artista, fissato in 1.000 euro.

Copia del bando e tutte le informazioni utili per partecipare al concorso per l’assegnazione dell’incarico sono pubblicate sul sito www.comune.montepulciano.si.it e sulle pagine social del Comune.