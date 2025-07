Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Funk, afrobeat e jazz, in una miscela sensuale e movimentata dove i sapori del mediterraneo e lo spirito di via Padova a Milano si fanno strada tra fiati avvolgenti, groove trascinanti e melodie cariche di freschezza.

Venerdì 4 luglio allo spazio Arno Vivo di Pisa (lungarno Bruno Buozzi 1) arriva Il Mago del Gelato, la band milanese che sta spopolando nei festival di tutta Italia con la sua irresistibile carica di ritmo. Appuntamento alle 22 coi quattro musicisti (Giovanni Doneda, Ferruccio Perrone, Pietro Gregori e Alessandro Paolone) che hanno rubato il nome al bar dove, come gli altri abitanti del loro quartiere a Milano, si ritrovano a bere un caffè in una mescolanza di lingue e culture diverse e dai cui tavolini osservano, toccano, si impastano con gli altri, trovando ispirazione e spunti per la musica.

Il concerto si inserisce nel cartellone di eventi collaterali della 5/a edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca (ingresso gratuito, info www.pisajazz.it).