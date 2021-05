ASCIANO – Asciano dedica una giornata tra divertimento e creatività per grandi e piccini ad una delle sue antiche tradizioni: la manifattura delle ceramiche e l’arte dei vasai. Domenica 16 maggio, all’interno del programma nazionale di “Buongiorno Ceramica”, nel borgo nel cuore delle Crete Senesi la possibilità per adulti e bambini di visite guidate e laboratori gratuiti creativi e didattici dal Comune di Asciano, dal Museo di Palazzo Corboli, dagli artigiani locali in collaborazione con l’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio (Siena) e l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (A.R.C.A.).

Visite guidate e laboratori per i più piccoli

Per l’intera giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate alla “Sezione Ceramica” del Museo di Palazzo Corboli (su prenotazione a: palazzocorboli@museisenesi.org 0577.714450 348.0847875; visita guidata gratuita, biglietto a pagamento 5 euro intero, 3 euro ridotto). E all’interno delle sale museali si svolgeranno anche i laboratori per bambini e ragazzi “Mani d’Argilla!” (ore 11 e ore 17) con cui i più piccoli, dopo aver conosciuto alcune delle più importanti produzioni di ceramica esposte, sperimenteranno a loro volta la vita di bottega di un vasaio di qualche secolo fa.

Attività per gli adulti

Il laboratorio sulle ceramiche rivolto agli adulti sarà invece nella bottega “Cretalandia” di Laura Michelangioli (corso Matteotti – ore 10 e ore 16) e sarà incentrato sulla modellazione e foggiatura dell’argilla, attraverso alcune tecniche tradizionali (info@cretalandia.it – Tel. 347 1038175). La bottega di Michelangioli è situata nella via principale del borgo e propone una ricca selezione di oggetti in ceramica, dai piatti decorativi, alle mattonelle, a piccoli contenitori, ai gioielli, etc. realizzati dall’artista con decori che spaziano da motivi ispirati alla campagna delle Crete Senesi a riproduzioni di elementi decorativi ripresi dalla tradizione. Tutte le attività si svolgeranno in location diverse e in orari differenziati per facilitare lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza e nel completo rispetto della normativa anti Covid.