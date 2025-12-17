CALENZANO – Violenza sessuale aggravata su una minore di 14 anni e atti persecutori.
Sono queste le pesanti accuse contestate a un 52enne, rappresentante di commercio, residente a Calenzano (Firenze), arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, in collaborazione con il Nucleo investigativo di Firenze.
Secondo quanto emerso dalle indagini, i militari avrebbero ricostruito almeno tre episodi di violenza sessuale, che si sarebbero verificati tra l’agosto 2024 e il maggio 2025 ai danni di una ragazza di età inferiore ai 14 anni, anch’essa residente nella provincia toscana. Il primo episodio si sarebbe consumato durante una vacanza a Crotone, mentre gli altri due sarebbero avvenuti a Calenzano.
L’uomo è ritenuto inoltre responsabile di una serie di atti persecutori nei confronti della stessa minore, condotte che si sarebbero protratte dal 2024 fino al settembre 2025.