FIRENZE – Per il car sharing Firenze continua a non essere terreno fertile. Dopo la revoca dell’autorizzazione a TiMove da parte del Comune, la concessione resta soltanto a Enjoy.

I veicoli circolanti sono 56. A inizio 2022 erano 100. A luglio 2023 TiMove ha trasmesso a Palazzo Vecchio una comunicazione di cessazione del servizio sui motorini, sospendendo anche quello delle auto, seppur momentaneamente, per il rinnovo del parco mezzi. L’accordo avrebbe previsto di rimettere le macchine in strada a settembre, tutte elettriche. Promessa non mantenuta. Tanto che a dicembre scorso è stata avviata la procedura di revoca, senza più alcuna risposta dall’azienda.

“TiMove aveva già rinunciato al servizio scooter, che era comunque marginale, e adesso ha deciso evidentemente di seguire un’altra strada non provvedendo all’adeguamento della flotta come concordato”, ha affermato l’assessore Stefano Giorgetti, che parlando del futuro ha aggiunto: “La quota delle 120 auto di TiMove potrebbe essere assegnata direttamente a Enjoy”.