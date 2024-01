CARRARA – Nuovo titolo per Carrara. E’ diventata capoluogo di provincia, ritrovandosi quindi a tutti gli effetti al pari di Massa.

“Sono orgogliosa di questo riconoscimento – ha detto il sindaco Serena Arrighi – . Lo Stato certifica in maniera ufficiale quello che è il ruolo di Carrara per il nostro territorio”. Il 25 gennaio con il Decreto Legge numero 7, il Governo ha riconosciuto ufficialmente che la città sarà capoluogo provinciale.

La conseguenza è che i nomi di “Massa-Carrara” verranno appunto trattati come due entità distinte. “Con questa disposizione il governo va a formalizzare quella che è la realtà del nostro territorio, ovvero un territorio per il quale, di fatto, Carrara è, è sempre stata e sempre sarà un capoluogo”, ha proseguito Arrighi, che tuttavia sui cambiamenti immediati predica calma: “Al momento stiamo valutando quali cambiamenti pratici comporterà questa novità, già nell’immediato. In ogni caso, ci permetterà non solo di aver un ancor maggior peso specifico a molti tavoli di confronto, ma di accedere anche a un maggior numero di bandi”.

Nel decreto viene messo nero su bianco che: “L’applicazione del comma 3 non comporta l’istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici”. In sostanza per il momento a livello di strutture non dovrebbero esserci novità. Ma ci saranno novità nella composizione dell’amministrazione (32 consiglieri e nove assessori) e a livello di accesso ai finanziamenti. “E’ un’occasione per far risaltare il ruolo di Carrara nel fare squadra insieme a tutto il territorio”, ha affermato Francesco Persiani, sindaco di Massa.