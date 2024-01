SIENA – Pogacar, Van Aert, Bernal. Ci si potrebbe fermare anche qui per inquadrare la nuova edizione delle Strade Bianche il 2 marzo.

Ciclisti di valore assoluto, tra i più forti in circolazione. La lista dei partenti dirà anche molto di più. Tutti richiamati dal percorso di 215 chilometri, di cui 71 suddivisi in 15 settori. Le donne si cimenteranno invece 137 chilometri, di cui 40 declinati in 12 settori. Domenica 3 marzo toccherà poi ai cicloamatori che si cimenteranno nella Gran Fondo Strade Bianche Enel Green Power, che vede già oltre 7mila iscritti.

“Quest’anno abbiamo voluto apportare delle modifiche al percorso e così è nata la decisione di optare per questo doppio circuito che, oltre ad aumentare le difficoltà e il chilometraggio di entrambe le prove, darà l’opportunità al pubblico di appassionati presente sulle strade di godersi più volte lo spettacolo”, ha detto Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo Rcs Sport. “Strade Bianche è ormai un evento irrinunciabile, non solo per i professionisti, ma anche per tutti gli appassionati di ciclismo, gli amatori e gli appassionati con la Gran Fondo della domenica”, ha affermato Eugenio Giani.