GENOVA – Per Pierluigi Piccini e Antonino Monteleone il destino resta da scrivere, ma i tempi per definirlo si allungheranno.

E’ stata accolta l’eccezione da parte dei legali dell’ex sindaco di Siena e del giornalista delle Iene sull’errata scelta del rito procedurale.

L’udienza preliminare non si sarebbe dovuta svolgere. Il gup di Genova Nicoletta Guerrero ha deciso la restituzione degli atti ai pm, che dovranno decidere se andare direttamente a processo.

Il rinvio a giudizio era stato richiesto per diffamazione in merito all’intervista rilasciato da Piccini nell’ottobre 2017. Tra i vari passaggi si ipotizzava che l’inchiesta della morte di David Rossi fosse stata “insabbiata” per la presunta partecipazione a festini dei magistrati.