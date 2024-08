GROSSETO – La nota conduttrice televisiva Caterina Balivo è stata in vacanza al faro delle Formiche, nelle acque tra la Maremma grossetana, l’isola d’Elba e il Giglio, e ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower, oltre 1,5 milioni.

“In un altro pianeta, in un’altra era. Spero di tornarci presto .. tutti devono sapere che c’è un posto tra i più belli al mondo dove il tempo si ferma e la natura vince. Tutto questo è in Italia, in Toscana ed è il faro delle Formiche di Grosseto. Conoscevate questo posto?”.

Seguono alcune belle immagini del resort e alcune divertenti risposte a chi la invita anche a visitare altri posti in Italia.

