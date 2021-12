VOLTERRA – Mancato ripristino della percorrenza dei treni sulla Cecina – Saline di Volterra, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Stefano Baccelli ha risposto all’interrogazione presentata il 7 dicembre scorso in Consiglio da Silvia Noferi, Consigliere Regionale 5 Stelle.

Verso la fine dell’odissea per i pendolari?

«Continuano comunque a verificarsi tutt’ora – spiega in una nota di risposta l’assessore, diverse indisponibilità che comportano ritardi anche significativi e sporadiche soppressioni e tale situazione, ad oggi non ancora completamente risolta, ha imposto cautele nella programmazione almeno fino al cambio orario che avverrà nel corrente mese di dicembre».

Sembrerebbe quindi al termine la lunga odissea che ha visto la completa soppressione del traffico passeggeri sulla tratta ferroviaria Cecina – Saline di Volterra. In un primo momento erano state citate problematiche legate alla gestione dei trasporti in era Covid, mentre in un secondo tempo il problema di fondo sembrava riguardare «un anomalo consumo dei bordini delle ruote», come si evince ancora una volta dalla risposta dell’assessore, che avrebbe portato nel tempo all’indisponibilita’ «di una parte significativa della flotta di treni» impegnati sulle tratte secondarie. Le reiterate richieste di SOS Volterra e Pro loco Saline, rimangono quindi ancora una volta senza una chiara risposta su tempi e modi del ripristino del traffico sulla tratta, mentre la Regione conferma, come in passato, il proprio impegno per l’aspetto della fruizione, ai fini turistici, della tratta ferroviaria.

Leggi Cecina-Saline, dietrofront. Niente più treno fino al cambio d’orario a dicembre