FIRENZE – L’Anci Toscana ha un nuovo presidente. Si tratta di Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi (Siena), che succede a Matteo Biffoni. E’ stata eletta a stragrande maggioranza: solo lei stessa si è astenuta.

Il vicepresidente sarà Francesco Ferrari, sindaco di Piombino (Livorno). “Iniziamo un percorso che dovrà vederci lavorare assieme, piccoli, grandi, medi Comuni, con un medesimo obiettivo che è quello fare del nostro meglio per rendere strumenti, bilanci e norme più adeguati a rispondere pienamente alle nostre comunità – ha detto l’ex deputato del Pd -. Comunità di cui siamo i primi interlocutori e di cui dobbiamo, per primi, prenderci cura affrontando criticità e trovando soluzioni. Oggi qualsiasi riforma si intenda fare a livello nazionale e regionale, è necessario che veda un ruolo forte, chiaro ed attivo dei sindaci”.

Al suo fianco, come detto, ci sarà Ferrari: “Darò il mio massimo impegno in aiuto alla presidente, al direttivo, a tutti i sindaci della Toscana. Noi tutti siamo il primo avamposto dei cittadini sul territorio e Anci Toscana è uno strumento valido ed efficace, a cui riconoscere fondamentale importanza per aiutare i sindaci ad affrontare i tanti problemi dei Comuni e dei cittadini”.

Nell’occasione è stato confermato Simone Gheri come direttore ed è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo. A comporlo sono: Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi; Giampiero Fossi sindaco di Signa; Alberta Ticciati, sindaco di Campiglia Marittima; Serena Arrighi, sindaco di Carrara; Luca Salvetti, sindaco di Livorno; Ilaria Bugetti, sindaco di Prato; Roberta Casini, sindaco di Lucignano; Michelangelo Betti, sindaco di Cascina; Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli; Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora; Raffaella Mariani, sindaco di San Romano Garfagnana; Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole; Nicola Armentano, consigliere comunale di Firenze; Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo; Francesco Ferrari, sindaco di Piombino; Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola; Michele Conti, sindaco di Pisa; Riccardo Megale assessore comunale di Grosseto; Manuela Del Grande, sindaca di Santa Maria a Monte; Mario Pardini, sindaco di Lucca.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!