SIENA – Sette spettacoli con un cartellone che, dal 15 gennaio al 2 aprile, spazia dal teatro, danza, alla musica dal vivo, teatro di figura e d’oggetto; ed ancora dalla rilettura di fiabe classiche alle drammaturgie originali ed altro.

È ‘Cercasogni’ la nuova stagione di teatro ragazzi del Comune di Siena, co-organizzata con Straligut Teatro: 5 spettacoli al Teatro dei Rozzi e 2 all’Auditorium Casa dell’Ambiente, portati in scena da affermate compagnie del panorama nazionale del teatro per ragazzi capaci di alternare, con metodi innovativi e ad alto coinvolgimento, importanti tematiche per il percorso di crescita dei bambini agli archetipici della fiaba.

Sindaco De Mossi: «Questa stagione dimostra il nostro impegno e la capacità di ampliare le occasioni per tornare a teatro»

«Questa stagione dimostra il nostro impegno e la capacità, ovviamente con prudenza e l’assoluto rispetto delle normative, di ampliare le occasioni per tornare a teatro – ha osservato il sindaco di Siena Luigi De Mossi –. Opportunità, in questo caso, importanti per le famiglie e per i più piccoli che si avvicinano al mondo dello spettacolo. Un pubblico al quale teniamo molto e che, anche nell’ultima stagione estiva dei Teatri di Siena, ha beneficiato di grande attenzione».

Benvenuti: «Un altro passo, prudente, sperato, voluto e infine realizzato»

«Un altro passo, prudente, sperato, voluto e infine realizzato – ha aggiunto il direttore artistico dei Teatri di Siena Alessandro Benvenuti -. Concretizza l’intesa con le realtà artistiche presenti a Siena che, come Straligut, sin dall’inizio, sono state coinvolte, nelle varie attività culturali dalla direzione artistica. Bentornati a genitori e figli che vorranno esserci vicini in questa rinata avventura. I nostri teatri, in effetti, sono come stanze da gioco delle loro case».

Assessore Pugliese: «Molti gli spettacoli in cartellone che animeranno i pomeriggi dei nostri ragazzi»

«La collaborazione con Straligut Teatro è un valore aggiunto alla nostra stagione teatrale – ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Siena Sara Pugliese –. Molti gli spettacoli in cartellone che animeranno i pomeriggi dei nostri ragazzi, tanto più attesi dopo due anni di sospensione di questo cartellone ».

Trisciani: «A teatro si sogna e lo si fa insieme»

«’Cercasogni’, un nome adatto a questa rassegna – ha osservato il direttore artistico di Straligut Teatro Fabrizio Trisciani –, perché a teatro si sogna e lo si fa insieme. È dai sogni condivisi, collettivi che possono nascere imprese significative: per questo è importante cercarli fin da bambini. Così come per noi si realizza un piccolo sogno: quello di organizzare insieme al Comune di Siena questa rinnovata stagione di teatro per ragazzi».

Il programma

Il sipario si alza il 15 gennaio al Teatro dei Rozzi con ‘Troppe arie’ del Trio Trioche, un divertissement per grandi e piccini. Tra musica dal vivo, virtuosismi e gag comiche, con una séquelle di arie, avvicina gli spettatori al mondo della lirica.

Si torna al Teatro dei Rozzi il 29 gennaio con ‘I brutti anattroccoli’, della Compagnia Stilema/Unoteatro. Lo spettacolo, liberamente ispirato alla fiaba di Andersen, esprime l’idea che tutti possono trasformare una loro debolezza in una forza.

Il 12 febbraio al Teatro dei Rozzi arriva un altro classico, ‘Cenerentola’. Zaches Teatro rilegge la fiaba con un allestimento dal grande impatto visivo, incrociando anche prosa, danza e teatro d’oggetto.

Il 5 marzo ‘Cercasogni’ si sposta all’Auditorium Casa dell’Ambiente per ‘Sibylla Tales’, una coproduzione Zaches/Straligut. La trama, ispirata alla figura dell’appassionata naturalista e pittrice Marie Sibylla Merian, è ispirata dal tema del bosco, come luogo in cui smarrirsi e ritrovarsi. Un suggestivo universo vocale e sonoro dal quale progressivamente si si svilupperà la fiaba di Cappuccetto Rosso.

Il 12 marzo ‘Cercasogni’ è di nuovo al Teatro dei Rozzi, scenario dello spettacolo ‘Esercizi di fantastica, di Sosta Palmiz. Un originale lavoro che privilegia il teatro fisico, ispirato alle nozioni di Fantastica di Gianni Rodari. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre protagonisti riscoprono il potere della fantasia, in un continuo gioco che libera corpi e menti.

Nuova tappa all’Auditorium Casa dell’Ambiente il 19 marzo con ‘Oggi’, della compagnia Arione De Falco, vincitore ex-aequo del premio In-Box Verde 2021. La storia di due generazioni lontane che si prendono per mano con l’avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando.

La chiusura di ‘Cercasogni’ il 2 aprile, al Teatro dei Rozzi, con ‘Che forma hanno le nuvole?, di Elea Teatro, spettacolo vincitore In-Box Verde, edizione 2020. Racconta la storia di un bambino e una bambina, uno immaginario e l’altra reale, e di un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi. La parentesi di vita è quella sottile fase di confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per crescere.