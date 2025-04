Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Dal 5 all’11 maggio 2025 il Chianti DOCG sarà protagonista assoluto della Chianti Lovers Week, il primo evento diffuso interamente dedicato al vino simbolo della Toscana, promosso dal Consorzio Vino Chianti.

Per sette giorni, oltre 40 iniziative tra degustazioni, aperitivi, visite in cantina, trekking, esperienze culturali e musicali animeranno Firenze e tutta la regione, portando il Chianti nei luoghi della vita quotidiana: strade, locali, spazi culturali e siti storici.

“Con questa manifestazione vogliamo raccontare il nostro vino in un modo nuovo – dichiara Giovanni Busi, presidente del Consorzio –. Uscire dai contesti istituzionali per incontrare le persone là dove vivono e si incontrano. Il Chianti sarà ovunque: vicino, accessibile, condivisibile. Proprio come piace a noi”.

Una Toscana a misura di vino: gli eventi principali

La Chianti Lovers Week coinvolge città e borghi toscani da Firenze a Pisa, Arezzo, Siena, Empoli, Impruneta e Montepulciano, con un programma ufficiale promosso dal Consorzio e una fitta rete di eventi indipendenti organizzati da ristoranti, enoteche e produttori.

Tra gli appuntamenti da non perdere:

Martedì 6 maggio – Shopping Night: brindisi alla Rinascente di Firenze con la squadra Savino del Bene Volley, di ritorno dalla Final Four di Champions League.

Wine & Cinema Experience: masterclass immersiva tra cinema e degustazioni da Nana Bianca. Sabato 10 maggio – Riscrivere la storia: arte dal vivo e degustazioni nell’ex Monastero di Sant’Orsola, aperto eccezionalmente al pubblico.

Gran finale: Chianti Lovers Closing Party – 11 maggio, Manifattura Tabacchi

Il grande evento conclusivo si terrà domenica 11 maggio alla Manifattura Tabacchi di Firenze, con il Chianti Lovers Closing Party: una festa aperta a tutti con degustazioni libere, street food d’eccellenza, musica swing e DJ set vintage.

Il biglietto include calice serigrafato e sacchetta porta bicchiere, per vivere l’esperienza con stile.

Il Chianti raccontato in modo nuovo

La Chianti Lovers Week segna un cambio di paradigma nella promozione del vino: non più eventi “chiusi” o solo per addetti ai lavori, ma un format diffuso e inclusivo che punta alla contaminazione tra vino, cultura e territorio.

Un modo dinamico e contemporaneo per avvicinare il pubblico al mondo del Chianti DOCG, tra tradizione e innovazione.

