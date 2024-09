CHIUSI – Roberto Latini sarà il nuovo direttore artistico di OrizzontiFestival della Città di Chiusi per il prossimo triennio.

La commissione esaminatrice, composta da esperti di teatro e membri del cda della Fondazione Orizzonti d’Arte, ha selezionato Latini tra settanta proposte di candidatura pervenute dalle varie Regioni d’Italia, dopo il bando pubblico emesso dalla Fondazione.

Professionista affermato, attore, regista, tra i più apprezzati del teatro italiano degli ultimi decenni, Latini è interprete e creatore di un teatro di poesiain sintonia con i grandi testi.

«Archiviata una bella edizione del Festival 2024, dopo un attento percorso valutativo, abbiamo deciso di affidare la nuova direzione artistica per il triennio 2025 – ’27 a Roberto Latini – dichiara il presidente della Fondazione Orizzonti Giannetto Marchettini -. Incontriamo e coinvolgiamo un grande protagonista del teatro italiano, profondo conoscitore del nostro territorio, certi delle forti motivazioni che lo guideranno per sviluppare un Festival con obiettivi ambiziosi».

«La scelta di Roberto Latini nuovo direttore artistico rappresenta un ulteriore ed importante passo per la crescita artistica e qualitativa del Festival – commenta il sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini –. Latini è un professionista affermato del teatro italiano che potrà continuare a potenziare e far crescere il progetto di rilancio iniziato nel 2022».

«L’opportunità di esercitare il pensiero in azioni e reazioni per il contemporaneo mi stimola e gratifica – afferma il direttore artistico Roberto Latini -. Torno a Chiusi dopo alcuni anni, con la certezza di ritrovare percorsi e persone già selezionati e con la sensazione di poter ascoltare il presente da un luogo e un tempo privilegiati. Ringrazio la commissione per avermi indicato, la Fondazione Orizzonti d’Arte dell’incarico e tutti coloro che porteranno il dono di pensarsi al plurale e insieme».

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!