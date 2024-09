PARIGI – Primo squillo di un atleta toscano alle Paralmpiadi di Parigi. Sara Morganti , lucchese di 48 anni, su Mariebelle ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova individuale del Grado I di paradressage.

Si tratta del trentesimo podio italiano in questa edizione dei Giochi. LHa iniziato l’attività agonistica nel dressage nel 2005, ma già tredicenne si era data all’equitazione. Poi a 19 anni l’arrivo della malattia, la sclerosi multipla.

Nel 2014 è stata eletta “Atleta paralimpica del mondo” e ha vinto il Pegaso per lo sport: il massimo premio sportivo istituito dalla Regione Toscana insieme al Gruppo toscano dei giornalisti sportivi Ussi. Laureata in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode all’Università di Pisa, lavora in un’azienda privata.

