FIRENZE – Tornano i film per bambini al Cinema Stensen. Per tutto il periodo delle feste tre pellicole per i più piccoli. La fiaba d’animazione Principi e Principesse di Michel Ocelot (dal 4 dicembre), che ritorna al cinema dopo 20 anni, è ispirata alla tecnica del teatro delle ombre e rivisita in maniera originale, capovolgendoli, alcuni stereotipi delle fiabe tradizionali.

Dopo il grande successo del primo film di animazione, Ernest e Celestine tornano al cinema con L’avventura delle 7 note di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng (dal 22 dicembre), la storia di un’amicizia speciale tra un grande orso e una topolina orfanella e del loro amore per la musica. La Pantera delle nevi di Marie Amiguet e Vincent Munier (attualmente in programmazione) è infine un documentario ambientato in Tibet, sull’altopiano innevato, un viaggio alla ricerca di uno dei più grandi e rari felini, in un habitat del tutto selvaggio, governato dalle sue creature. La ricerca è l’essenza del viaggio, non soltanto della pantera, ma anche di nuove consapevolezze.

Per le scuole sarà possibile organizzare su richiesta, sia al mattino che in orario pomeridiano, la proiezione di uno o più film dei tre film dedicati a bambini e ragazzi. Chiunque fosse interessato a organizzare una proiezione dei film per i propri studenti, oppure volesse maggiori informazioni su prezzi, modalità e tempistiche, può scrivere all’indirizzo: didattica@stensen.org. Allo stesso indirizzo è possibile chiedere un accredito omaggio riservato ai docenti per le normali proiezioni in

programma allo Stensen.

Info e programmazione su www.stensen.org