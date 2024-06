FIRENZE – L’accordo, firmato tra Regione e governo, prevede la riconversione e la riqualificazione produttiva nei territori colpiti dall’alluvione. Le risorse assegnate dal ministero, si spiega in una nota del Mimit, ammontano a 50 milioni.

Un comitato tecnico composto da tre membri (due in rappresentanza del Ministero e uno in rappresentanza della Regione) si occuperà di monitorare gli interventi con il supporto di Invitalia. Per il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, “il governo, ed in particolare il Mimit guidato da Adolfo Urso, continua a dimostrare di non aver mai abbassato la guardia sulle esigenze dei cittadini e delle imprese colpite da quell’evento alluvionale devastante che si è portato via otto vite investendo innumerevoli comuni toscani”.

Anche il deputato Fdi, Francesco Michelotti, esprime “grande soddisfazione” per l’accordo. Per la deputata Fi, Erica Mazzetti, “adesso è opportuno, immediatamente dopo le elezioni, che venga convocato un incontro interistituzionale per pianificare sia la gestione delle risorse date dal governo, con tutte quelle in essere, sia la ricostruzione, andando in deroga alle norme ordinarie mettendo al centro il principio del risultato”.