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SAN GIULIANO TERME (PI) – Dal 4 al 9 luglio arriva a Ghezzano Circontriamoci, la masterclass estiva di Antitesi Teatro Circo, tra corpo, movimento e creazione.

Sei giorni intensi per immergersi nell’arte, sfidare la gravità e superare i propri limiti insieme ai migliori esperti del settore: Firenza Guidi per la creazione scenica (4 – 5 luglio), Riccardo Saggese per l’acrobatica aerea (6 – 7 luglio), Cecilia Manfrini per l’acrodanza (8 – 9 luglio). Appuntamento negli spazi di Antitesi.

Un entusiasmante programma di lavoro, un modo nuovo per raccontare e raccontarsi. Firenza Guidi, regista, scrittrice e autrice di fama internazionale, ha trasformato training e formazione in una potente forza creativa. La particolarità, unica e inconfondibile del suo lavoro, è che i suoi performer non recitano ma incarnano, vivono, esistono nello spazio come se la loro presenza fosse attesa da sempre, portando con sé un’energia vera, a un tempo sensuale e divertente, adulta e innocente.

Nel seminario di Acrobatica Aerea “Fondamenti della Dinamica” Riccardo Saggese porterà i partecipanti all’esplorazione dei principi base della dinamica applicati all’acrobatica aerea. Gli iscritti lavoreranno su controllo del movimento, gestione dello slancio, transizioni fluide e consapevolezza del corpo nello spazio, con esercizi pratici adatti a diversi livelli.

Nel workshop intensivo di movimento acrobatico di Cecilia Manfrini le figure verranno insegnate passo dopo passo. Esercizi di improvvisazione saranno integrati lungo tutto il percorso di apprendimento, consentendo ai partecipanti di sviluppare un’appropriazione personale delle competenze acquisite. Il corso è pensato per stimolare la ricerca personale del movimento e fornire strumenti per il lavoro di composizione attraverso esercizi di improvvisazione libera.

Info e prenotazioni: formazione@antitesiteatrocirco.it

Antitesi Teatro Circo

Dal 1994 l’associazione Antitesi Teatro Circo si impegna a diffondere l’arte circense e farne capire le molteplici potenzialità. Nel 2003 ha creato la prima Scuola di Arti Circensi della Toscana e nel 2008 il primo Centro Educativo Circense regionale che oggi è una tra le più importanti Scuole di Arti Circensi e Performative a livello nazionale, con sede a San Giuliano Terme e Vicopisano, con più 200 allievi tra adulti e bambini.

Dal 2018 al 2024 l’associazione ha gestito il Teatro Rossini di Pontasserchio nel comune di San Giuliano Terme (PI). Attualmente fa parte di ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia) e dell’Associazione Giocolieri e Dintorni con cui collabora alle Reti CircoSfera e AltroCirco, impegnate nello sviluppo del circo ludico-educativo e sociale in Italia, collabora a progetti sullo sviluppo e la promozione del circo sociale e sul tema della partecipazione dei giovani al mondo del circo. Molti gli spettacoli e gli eventi organizzati sul territorio.