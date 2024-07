SARTEANO – Dopo tanta attesa ritorna a Sarteano Civitas Infernalis, il Festival degli Artisti di Strada.

Un intero weekend all’insegna dell’arte e dello spettacolo, per una festa organizzata dalla Giostra del Saracino di Sarteano, con il contributo del Comune di Sarteano, il sostegno della Regione Toscana, Acquedotto del Fiora e Banca Tema.

La direzione artistica del festival è stata affidata alla Compagnia Teatrale Accademia Creativa, un collettivo internazionale di artisti di strada e di teatro che ha già collaborato con successo in alcune delle edizioni passate.

Il filo conduttore della festa sarà “La Sostanza dell’Effimero”, l’idea artistica che accompagnerà tutta la manifestazione, per favorire una sua crescita costante e ben definita nel corso degli anni a venire. Il concetto di “Effimero” vuole disegnare un festival capace di parlare al pubblico, oltre che stupire e divertire. Durante l’intero weekend, Sarteano sarà animata da artisti che si esibiranno in spettacoli con un forte impatto visivo e capaci di intrattenere il pubblico, ma al contempo veicolare un messaggio sociale, artistico e umano.

La festa inizia venerdì 26 luglio presso il parco Mazzini con la cena “A Tavola con i Capitani”, mentre nei due giorni successivi si concentreranno tutti gli eventi principali, con spettacoli in parte itineranti e in parte in sedi fisse. Nelle giornate di sabato e domenica saranno attivi laboratori creativi, istallazioni di body painting e i giochi d’arte al parco. Non mancherà il mercatino a tema, oltre agli stand gastronomici con i prodotti tipici, con le cene organizzate a Parco Mazzini dalla Giostra del Saracino.

Sabato 27 luglio alle ore 18 si esibirà il Gruppo Tamburini e Sbandieratori della Giostra del Saracino, composto da circa quaranta bambini e ragazzi sarteanesi. Tra gli spettacoli itineranti ci saranno le travolgenti musiche della Zastava Orkestra e le melodie irlandesi del duo Note di Strada. Il maestro Alessandro Gigli, cantastorie toscano, intratterrà il pubblico di tutte le età con storie e stornellate. Le magie sui trampoli di Umberto Rosichetti, detto Doisberto, trasformeranno l’arte teatrale di strada in una missione sociale, con un background di lunghe tournée in Brasile e Sud America. La compagnia teatrale Mercenari d’Oriente stupirà il pubblico con tecniche d’avanguardia che rendono spettacolare l’elemento del fuoco, mentre l’artista Berto, con il suo spettacolo “In Cammino”, porterà un messaggio di pace attraverso la sua arte.

L’evento clou di sabato 27 luglio alle ore 22:45 sarà lo spettacolo della compagnia teatrale Accademia Creativa, che porterà in scena “The Tempest”, il loro cavallo di battaglia che li ha resi famosi in tutta Europa. Questo spettacolo con trampoli, fuoco, acrobatica aerea e pirotecnica, rifletterà sul ruolo dell’arte di strada nel mondo contemporaneo. L’evento conclusivo di domenica 28 luglio, alle ore 22:00 in Piazza Bargagli, sarà invece lo spettacolo “Pandora”.

Il festival è pensato in modalità green, con un forte impegno nel rispetto dell’ambiente e della riduzione dell’impatto ambientale. Le materie prime utilizzate nella cucina sono rigorosamente a km zero e la cartellonistica è stata progettata per essere riutilizzata nelle edizioni future. Anche nella scelta dei banchi di mercato, è stato prestata particolare attenzione a questo aspetto, riducendo al minimo l’uso di stampa cartacea a favore di sistemi digitali.

Civitas Infernalis è pronta a far vivere un weekend di magia e meraviglia a tutte le persone che visiteranno Sarteano; il paese ha partecipato con grande entusiasmo alla realizzazione del festival, grazie a un diffuso volontariato e un significativo impegno sociale. Uno spirito comunitario che è alla base del successo e della crescita del festival, capace di renderlo un evento indimenticabile.