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Presentata la nuova giunta comunale di Arezzo che affiancherà il neo sindaco Marcello Comanducci. Tra conferme e novità. Incuriosicono le nuove deleghe alla “aretinità e cultura della memoria” e alla longevità.

“Un mix di esperienza e novità all’insegna della competenza – ha detto Comanducci -. Cosi come novità ci sono nelle deleghe in giunta. Ringrazio i partiti per lo sforzo compiuto, utile a permettermi di raggiungere un giusto equilibrio per comporre la squadra adatta a portare avanti e realizzare l’ambizioso programma che ci siamo prefissati. Manca Rossella Sposato che rientrerà domani ma siamo pronti a partire con entusiasmo”.

La giunta di centrodestra vede rappresentanti di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la lista civica Fare di cui è espressione lo stesso Sindaco.

Il Sindaco Marcello Comanducci (Fare) mantiene per sè le deleghe a turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale, stampa e informazione.

Vicesindaco è Gianfrancesco Gamurrini (Fare), con le deleghe a opere pubbliche, manutenzione, mobilità e traffico, Giostra del Saracino.

Gli altri assessori sono: Alberto Merelli (Fratelli d’Italia) finanze, bilancio, tributi, partecipate, Angiolino Piomboni (Fare), urbanistica, edilizia, patrimonio, ambiente, Natalie Dentini (cultura, politiche giovanili), Rossella Sposato (Fratelli d’Italia) politiche sociali, personale, provveditorato, finanziamenti UE, Lucia Tanti (Forza Italia), per lei è una conferma come assessore, rapporti con il Consiglio Comunale, rapporti istituzionali, rapporti con l’università, famiglia, scuola, comparto orafo, Maria Antonietta Di Tommaso (pari opportunità, sport, tutela degli animali, politiche della longevità), Francesco Marcantoni (Fare), transizione digitale, sviluppo economico e impresa, Fiera Antiquaria ed eventi, comunicazione, Federico Rossi (Lega) ciclo delle acque, immigrazione e integrazione, politiche della casa, protezione civile, frazioni e periferie, aretinità e cultura della memoria.