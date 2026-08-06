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Jennifer Lopez, detta JLo, testimonial inattesa, e gratuita, di Siena e dell’IItalia.

La popstar ha documentato le principali tappe del suo recente viaggio, mostrandolo potenzialmente così ai suoi 240 milioni di followers. Con buoni risultati da parte dei suoi fans visto che, ad oggi, ha già ottenuto 1,3 milioni di Mi Piace e 16mila commenti. Un

E chissà quanto potrebbe costare uno spot in grado di raggiungere così tanti possibili destinatari. Si sarà sarà chiesto un dirigente del turismo di qualunque ente pubblico, compreso il Ministro del turismo.

A tante persone tramite il suo profilo Instagram, infatti, è stato mostrato il post fotografico della popstar Jennifer Lopez al termine del suo viaggio in Italia in compagnia dei figli gemelli Max e Oskar. Per loro quasi un Grand Tour, come ai tempi di Goethe. Un percorso iniziatico per i giovani che si avviano a diventare adulti, uomini nel mondo.

Tra le tappe del Grand tour della pop star naturalmente Roma, Venezia, Milano e anche Siena. Nella città del Palio era stata peraltro riconosciuta e la notizia aveva fatto il giro dell’web.

Una grande pubblicità per Siena dopo quella altrettanto inattesa dell’altra grande popstar, Madonna dello scorso agosto al Palio.

Cappello di paglia, vestitino chiaro di lino e ballerine ai piedi, la Lopez aveva passeggiato in incognito come una tra i tanti turisti che visitano la città, in compagnia dei figli. Tra le tappe anche un pranzo in piazza del Campo. E alcuni scatti pubblicati in gio per la città. A colpire, in particolare, è uno in via Banchi di Sopra, dove in primo piano c’è uno dei figli della Lopez, dietro un ignaro suonatore di fisarmonica seduto e, sullo sfondo, in bella vista il logo di Banca Monte dei Paschi.

Senz’altro la cantante e attrice non sa che, oggi, Mps è sotto schiaffo, ma magari una guida attenta potrà averle detto che quella è la banca più antica del mondo. Una nozione semplice e importante per chi viene in Italia per il Grand Tour con i figli.

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