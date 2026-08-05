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Da tempo è diventato difficoltoso raggiungere in auto l’Isola del Giglio. La causa, al di là della naturale discontinuità territoriale, è data dall’assenza dal servizio della nave Maregiglio che si trova in manutenzione straordinaria. E la barca che la sostituisce non consente il passaggio delle auto.

Le difficoltà, naturalmente aumentano in questo periodo estivo, quando oltre ai residenti sono tanti i turisti che usufruiscono del servizio da Porto Santo Stefano.

Per garantire un servizio più efficiente è intervenuta la Regione Toscana. Il prossimo fine settimana (8-9 agosto) effettuerà con Toremar un servizio straordinario, assicurando una coppia di corse aggiuntive al termine del servizio ordinario. Mentre anche Maregiglio dovrebbe aggiungere corse notturne del “Dianium”.

Il problema, a quanto si apprende, è che la nave Maregiglio potrà tornare a navigare non prima della metà di agosto. Dunque, ci sarà comunque da garantire le corse non solo per questo fine settimana ma anche per i giorni successivi, almeno fino al Ferragosto.

Intanto, da oggi, il “Tourist Ferry boat III”, che ha sostituito la barca di Maregiglio, rientra a Napoli e lascia il braccio di mare tra l’Argentario e il Giglio.

“La Regione Toscana segue con attenzione, fin dall’inizio, la situazione che interessa i collegamenti marittimi con l’isola del Giglio perché è per noi fondamentale garantire la mobilità dei turisti diretti che avevano già effettuato prenotazioni e assicurare la continuità dei collegamenti, anche se la compagnia Maregiglio è un’impresa privata che opera sul libero mercato e con la quale la Regione Toscana non intrattiene rapporti contrattuali”, spiega in una nota l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni.

“Pur non avendo responsabilità dirette – prosegue Boni – abbiamo ritenuto necessario attivarci per contribuire a ridurre i disagi per residenti, lavoratori e visitatori, soprattutto in un periodo di particolare afflusso verso l’isola. Per questo abbiamo chiesto a Toremar, concessionaria del servizio pubblico marittimo della Regione Toscana, di effettuare un servizio straordinario”.

Boni spiega inoltre che la Regione continuerà a monitorare quotidianamente l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con tutti i soggetti coinvolti, fino al pieno ripristino del servizio da parte della compagnia interessata, previsto nei prossimi giorni. “La priorità – conclude – resta quella di garantire collegamenti affidabili e la migliore tutela possibile per cittadini, residenti e turisti che scelgono l’Arcipelago Toscano”.

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