Giancarlo Antognoni
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Per la stagione 2026/27 la Fiorentina giocherà senza la maglia numero 10. Quella di Giancarlo Antognoni.

Lo ha annunciato oggi il patron della squadra viola Giuseppe B. Commisso in un lungo messaggio sui canali ufficiali della Viola.

Il presidente viola ha poi invitato l’ex capitano a partecipare alle celebrazioni ufficiali, previste per il 29 agosto prossimo. il celebre regista viola finora ha sempre declinato gli inviti, in contrasto con l’attuale proprietà.

”Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina – ha detto Commisso -. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola. E’ il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia viola numero 10, l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi”.

Non resta che attendere a questo punto la risposta del numero 10.

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