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PISA – Una scossa di terremoto con magnitudo 4.3 ed epicentro a 7 km da Pisa è stata avvertita distintamente in Toscana, da Livorno fino a Carrara.

“Scosse coerenti con sismicità zona”

“Seppur ampiamente percepito dalla popolazione in gran parte della Toscana settentrionale, al momento l’evento non sembra aver provocato danni a persone o cose. Nonostante la bassa pericolosità sismica dell’area interessata, l’entità di queste scosse risulta del tutto coerente con la sismicità strumentale e storica rilevata nella zona”. Così Enrico Paolucci dell’Istituto Geofisico Toscano – Fondazione Parsec.

Nel corso della mattinata sono state registrate tre scosse sopra magnitudo 2. La più forte è stata quella delle 10:15, di magnitudo locale 4.3. In quel caso sono stati evacuati il Comune di Pisa, l’ospedale, il tribunale, l’università. Gente in strada.

I Vigili del Fuoco sono stati al lavoro tutta la giornata per verificare eventuali danni a persone o cose che, al momento, non sembrano esserci stati.

A seguito della scossa di terremoto, per alcune ore è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Empoli, Pisa-Livorno, Pisa-Lucca e Pisa-Viareggio, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura.

Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione è ripesa regolarmente, nonostante i disagi di passeggeri e turisti.

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