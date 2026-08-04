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SIENA – I grandi nomi della musica mondiale salgono sul palco di Chigiana International Festival ‘Isole’.

Con la direzione artistica di Nicola Sani. Il programma continua con un ricco cartellone fino al 2 settembre.

Martedì 4 agosto (ore 21.15) il Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini accoglie un appuntamento che testimonia la straordinaria capacità dell’istituzione senese di creare sinergie artistiche uniche, possibili solo nel contesto d’eccellenza della Chigiana.

Il concerto ‘Doppio Gran Trio’ riunisce quattro grandi interpreti della scena internazionale in una serata dal formato eccezionale. Doppio trio d’archi, in cui Ilya Gringolts violino e Jean-Guihen Queyras violoncello, sono affiancati da due tra i più ammirati violisti del nostro tempo, Benedetta Bucci nel Trio di Hans Werner Henze ed Ettore Causa nel Gran Trio di Mozart.

I protagonisti

Ilya Gringolts è il più giovane vincitore del Premio Paganini (1998). Artista acclamato per il virtuosismo e la profondità interpretativa. Jean-Guihen Queyras, violoncellista franco-canadese, nuovo docente di violoncello dell’Accademia Chigiana, è artista di fama internazionale. Noto per la straordinaria versatilità, la tecnica impeccabile. Ettore Causa, tra i massimi interpreti del violismo internazionale, docente negli USA alla prestigiosa Yale School of Music. Ospite per la prima volta dell’Accademia, è alla guida della prima parte del Corso di alto perfezionamento di viola. Benedetta Bucci, ex allieva dell’Accademia Chigiana, è la raffinata violista del pluripremiato Quartetto Adorno.

Il programma

Il programma della serata si inserisce nell’ampio focus che Chigiana International Festival dedica ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita. E costruisce un ponte tra Settecento e contemporaneità.

In apertura di serata sarà eseguito il Trio per violino, viola e violoncello di Hans Werner Henze, affidato, accanto a Gringolts e Queyras, alla viola di Benedetta Bucci. Interprete tra le più sensibili e raffinate del repertorio del Novecento e contemporaneo.

L’omaggio a Mozart

Seguirà l’esecuzione del Divertimento in mi bemolle maggiore ‘Gran Trio’ K 563 di Wolfgang Amadeus Mozart, con Ettore Causa alla viola. Considerato l’apice del repertorio per trio d’archi nel classicismo viennese, il Divertimento K 563 (1788) è l’unica opera mozartiana scritta originariamente per questo organico. E insieme una delle vette assolute della musica da camera di ogni tempo. Mozart raggiunge un equilibrio miracoloso, in cui i tre strumenti dialogano da pari a pari, in un gioco continuo di imitazioni, di reciproci protagonismi e di conversazione cameristica portata alla sua forma più pura e perfetta.

Il ciclo Legends

L’evento si inserisce nel ciclo Legends, la serie concertistica che riunisce le grandi figure che hanno segnato la storia recente dell’Accademia Chigiana, condividendo con essa un legame profondo tra attività di alto perfezionamento e presenza artistica. Interpreti di riferimento assoluto per le nuove generazioni, questi musicisti incarnano lo spirito dell’istituzione senese, dove i grandi maestri si esibiscono e trasmettono la propria arte ai giovani talenti che arrivano da tutto il mondo.

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