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Su Mps, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha confermato la propria disponibilità a incontrare le istituzioni del territorio.

Poche ore prima la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, aveva fatto sapere di non avere ancora ricevuto risposte da via XX Settembre [LEGGI], dopo avere spedito da una settimana una PEC per conto di Comune e Provincia di Siena e Regione Toscana.

Al centro dell’incontro il futuro di banca Mps e le sue prospettive strategiche. L’incontro è stato fissato per giovedì 20 agosto a Roma.

La convocazione del Ministero giunge a seguito della formale richiesta presentata congiuntamente dalla Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, dal Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

I rappresentanti delle istituzioni esprimono soddisfazione per la positiva risposta da parte del MEF, sottolineando l’importanza cruciale di un confronto diretto con il Governo per garantire la tutela del patrimonio sociale, occupazionale ed economico che la banca rappresenta per la città di Siena, la sua provincia e l’intera Regione Toscana.

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