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SANTA MARIA A MONTE – Un intero paese spaventato da un cane. È quanto avvenuto a Santa Maria a Monte, nel comprensorio del Cuoio pisano, dove un animale ha seminato paura tra i cittadini a suon di morsi.

Almeno quattordici persone aggredite

Sarebbero infatti almeno quattordici, secondo quanto riferito da una delle vittime, le persone morse dallo stesso animale negli ultimi mesi. L’ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Prataccio, dove un uomo è stato assalito ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un caso che riporta al centro una vicenda già finita all’attenzione delle forze dell’ordine e che alimenta la preoccupazione tra i residenti di una delle strade più frequentate del paese.

A lanciare l’allarme è anche la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, che ha ribadito come “Episodi come questo non devono accadere più, perché la detenzione degli animali deve avvenire nel massimo rispetto della vita e della sicurezza di tutti”. Sui fatti è in corso un’indagine e il Comune ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con le autorità per fare piena luce sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

L’invito del sindaco a denunciare

La vicenda era esplosa il 15 luglio scorso, quando una giovane donna aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita mentre camminava lungo via Prataccio parlando al telefono con un’amica. Il cane, un pastore, l’aveva morsa provocandole una ferita che aveva richiesto diversi punti di sutura e una prognosi di sette giorni. Da allora, però, gli episodi non si sarebbero fermati. Via Prataccio è ogni giorno attraversata da chi passeggia, corre o si allena, oltre che da numerosi ciclisti. Per questo il sindaco invita chiunque sia stato vittima di un’aggressione a presentare denuncia. “Un conto sono le segnalazioni, un conto sono le denunce”, sottolinea Del Grande, che conclude con un appello diretto al proprietario dell’animale: “Si adoperi per tenere il cane in sicurezza ed evitare che vada in giro libero. È una situazione che non può più essere sottovalutata”.

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