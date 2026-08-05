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CARRARA – Un drammatico incidente sul lavoro ha insanguinato la mattinata nel distretto apuano del marmo. Un operaio di 44 anni ha perso la vita a Carrara.

L’allarme è scattato intorno alle 8:18. Secondo le prime informazioni raccolte, il lavoratore è rimasto schiacciato sotto il peso di alcune pesanti lastre di marmo durante una normale fase delle lavorazioni.

Tempestivo ma purtroppo inutile l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte l’automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. All’arrivo del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul colpo.

Nell’azienda sono arrivati anche gli operatori del PISLL (Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) della Asl Toscana Nord Ovest. I tecnici hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta della tragedia e verificare la piena osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno le indagini a fare luce su quanto accaduto all’interno dello stabilimento.

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