FIRENZE – Frenano a giugno le intenzioni d’acquisto degli italiani per i prossimi tre mesi, registrando un calo del 2,7%.
Nonostante la flessione, migliorano i segnali sul fronte della tenuta economica personale: la quota di chi dichiara di avere problemi finanziari scende dal 44% al 41%, mentre sale dal 58% al 61% la percentuale di italiani che riesce a risparmiare qualcosa a fine mese.
È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio mensile Findomestic, che fotografa un quadro macroeconomico ancora dominato dalle incertezze: l’inflazione resta la prima preoccupazione per sei italiani su dieci, mentre quattro su dieci temono gli impatti dei conflitti internazionali sul potere d’acquisto familiare.
“La ripresa della fiducia resta selettiva e prudente, più vicina a un cauto riequilibrio che a una vera e propria accelerazione dei consumi”, spiega Alex Papi, economista di Findomestic.
La mappa dei settori: boom per i viaggi, tiene la tecnologia
Nel dettaglio dei comparti monitorati dall’Osservatorio, i viaggi si confermano la categoria regina dell’estate, con la quota più alta di intenzionati all’acquisto pari al 57% (+0,3 punti rispetto a maggio). Sul podio si piazzano anche i piccoli elettrodomestici al 35% (+0,5) e il fai da te al 33% (-0,1).
L’arrivo del caldo estivo dà una forte spinta alle spese per la casa in chiave di efficienza energetica: gli infissi di ultima generazione toccano il 15% delle preferenze (+2,6 punti, il livello più alto da quasi un anno), seguiti dalle soluzioni di isolamento termico al 9% (+1%).
Di seguito il dettaglio delle intenzioni d’acquisto rilevate dall’Osservatorio Findomestic:
|Settore
|% Intenzionati all’acquisto
|Variazione su Maggio
|Viaggi
|57%
|+0,3
|Piccoli Elettrodomestici
|35%
|+0,5
|Fai da te
|33%
|-0,1
|Telefonia
|27%
|+2,5
|Attrezzature sportive
|27%
|+3,0
|Mobili
|24%
|-0,2
|PC
|22%
|+1,0
|Grandi Elettrodomestici
|22%
|-2,4
|TV
|21%
|-0,6
|Ristrutturazioni
|17%
|-0,6
|Tablet
|16%
|-0,3
|Auto Nuova
|14%
|-1,2
|Auto Usata
|11%
|-0,7
Mobilità: flettono le auto, cresce l’effetto estate su due ruote
I dati Findomestic evidenziano una battuta d’arresto per il settore automotive, con l’auto nuova che scende al 14% (-1,2) e l’usato all’11% (-0,7). Di contro, la voglia di mobilità all’aria aperta e sostenibile spinge le soluzioni leggere: le e-bike salgono al 9% (+0,8), i motoveicoli all’8% (+1) e i monopattini elettrici o affini al 7% (+1,2).