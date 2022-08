CUSONA – Prima le buone notizie. La Trigano, azienda leader nel settore della camperistica, che ha sede a Cusona (Siena), ha deciso di rinnovare fino al 31 gennaio 2023 tutti i contratti a tempo determinato, un centinaio circa.

La Fiom, pur sottolineando l’importanza di questo passaggio, ha posto l’accendo sulle modalità delle relazioni sindacali. La comunicazione alla Rsu è stata fatta con un messaggio whatsapp. “Avremmo voluto avere, come sarebbe corretto, la possibilità di sederci ad un tavolo con l’Azienda per poter analizzare insieme la situazione generale ed approfondire le reali necessità in termini di organico per poter riuscire a garantire costantemente la produzione richiesta”, hanno evidenziato i rappresentanti sindacali, soffermandosi poi sul nocciolo della questione: “La Trigano ha ormai una necessità strutturale di questo personale e continuare a prolungare la condizione di precariato non è certo la soluzione perché senza questa forza lavoro non sarebbe possibile rispondere alla domanda di mezzi proveniente dal mercato. Appare ovvio come sarebbe del tutto normale la stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato, che darebbe dignità e maggiori certezze a questi lavoratori e alle loro famiglie”.