ISOLA DEL GIGLIO – Malore a bordo davanti all’Isola del Giglio per un membro dell’equipaggio della Costa Smeralda, nave da crociera che si trovava in navigazione nella notte, da Civitavecchia direzione Genova.

Si è fermata per consentire ad una motovedetta della Guardia Costiera di intervenire e prendere in carico l’uomo per trasferirlo a Porto Santo Stefano ed affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

