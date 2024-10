ROMA – Rispetto a una media di decessi di 43.568 persone nel periodo 2011-2019, in Toscana nella fase più critica della pandemia (triennio 2020-21-22) i decessi sono schizzati a quota 48.135 (2020), 47.754 (2021) e 48.855 (2022).

Un aumento anomalo rispetto al periodo precedente, imputabile pertanto all’arrivo del Covid-19, con un incremento percentuale dei decessi nel triennio preso in esame del 9,5%.

Questi dati sono contenuti nel rapporto mensile curato dall’Istat [LEGGI], grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione tempestiva dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e con il Ministero dell’economia e delle finanze per l’acquisizione del flusso dei deceduti tramite l’Anagrafe Tributaria. Dati che sono in grado di contribuire alla diffusione di informazioni utili anche alla comprensione della situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19.

A conferma del picco di mortalità nel trienno indicato, il dato del ritorno ai valori di media negli anni successivi. Nel 2023, infatti, i decessi sono stati 43.957 e, in proiezione, nel 2024 i decessi in Toscana dovrebbero raggiungere le 43.523 unità (elaborazione dati a cura della redazione di agenziaimpress.it rispetto ai dati dei primi sette mesi dell’anno in corso).

Nella sola provincia di Firenze, ad esempio, a fronte di una mortalità di 11.158 unità nel 2018 e 11.458 nel 2019, si balza a 12.717 nel 2020, 12.103 nel 2021, fino al record negativo di 12.888 nel 2023. Per poi scendere nuovamente ai livelli pre-Covid nel 2023 con 11.209.

In termini assoluti, rispetto al 2019, anno pre Covid, si tratta di 4.057 decessi in più nel 2020, 3.676 nel 2021, 4.777 nel 2022. In totale 12.510 decessi che, stando alle statistiche elaborate dall’Istat, potrebbero essere la conseguenza diretta o indiretta della pandemia in Toscana. Un dato non difforme dai 12.635 indicati da Ars Toscana e aggiornati al 2 ottobre scorso [LEGGI].

Attualmente in Toscana sono stati registrati dall’inizio della pandemia 1.664.960 casi, con 654 nell’ultima settimana (+4,6% rispetto alla settimana precedente), attualmente i ricoverati sono 154, di cui 6 in terapia intensiva. I decessi nell’ultima settima sono stati 11.