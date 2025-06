Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Nel primo pomeriggio un cadavere è stato ritrovato casualmente sulle acque dell’Arno nel pieno centro della città di Pisa, all’altezza dello scalo Roncioni, sotto l’omonimo palazzo patrizio, non distante dal Ponte di Mezzo dove questa serà si svolgerà il tradizionale Gioco del Ponte.

Potrebbe trattarsi di un uomo, trascinato dalla corrente, ma la salma si presenta fortemente alterata e in stato di decomposizione, a causa forse del lungo periodo passato in acqua. I carabinieri stanno anche effettuando ricerche tra le denunce delle persone recentemente scomparse in Toscana.